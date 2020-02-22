Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi - Son Dakika

Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi

6 saat önce

Malatya'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve kadınların ördüğü kıyafetler, İdlipli çocuklara ulaştırıldıMalatya Müftülüğü tarafından başlatılan Her ilmek Bir Yürek projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim Kursu öğreticileri, kursiyerler ve kentteki yaşayan kadınların bizzat kendilerinin...

Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi, System.String[]

Malatya'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve kadınların ördüğü kıyafetler, İdlipli çocuklara ulaştırıldı


Malatya Müftülüğü tarafından başlatılan Her ilmek Bir Yürek projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim Kursu öğreticileri, kursiyerler ve kentteki yaşayan kadınların bizzat kendilerinin ördüğü kılık kıyafetler, İdlip'e gönderildi.


Yapılan tasnif ve paketleme işleminden yola çıkan yardım malzemeleri Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlipli çocuklara ulaştırıldı. Kıyafetleri giyen İdlipli çocuklar ise, attığı sloganlarla Türkiye'ye teşekkür etti. - AZEZ

Malatya, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]