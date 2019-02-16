Son Dakika Haberleri: Malatyalı Komutana Evkur Yeni Malatyaspor Forması Sürprizi

Malatyalı Komutana Evkur Yeni Malatyaspor Forması Sürprizi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya ilçede görev yapan öğretmenler tarafından Malatya forması hediye edildi.

Malatyalı Komutana Evkur Yeni Malatyaspor Forması Sürprizi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya ilçede görev yapan öğretmenler tarafından Malatya forması hediye edildi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya Şuhut ilçesinde görev yapan Malatyalı öğretmen arkadaşları İpek Çelik ve Ozan Çelik tarafından Evkur Yeni Malatya forması hediye edildi. Malatyaspor'un fanatik taraftarı olan Teğmen Yassıkaya ise Şuhut ilçesinde görev yapan öğretmen arkadaşları tarafından yapılan sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini belirtti. Daha sonra sıcak samimi bir ortamda öğretmen arkadaşları ile hasbihal eden Teğmen Yassıkaya akabinde Evkur Yeni Malatyaspor ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulundu. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya konuyla ilgili açıklamalarında, "Hemşehrilerim olan öğretmen arkadaşlarıma bu güzel hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygu dolu anlar yaşadım. Malatyalı olmak ayrıcalık bence. Bir de Evkur Yeni Malatyaspor'lu olmak daha da ayrıcalık diye düşünüyorum. Öğretmen arkadaşlarımın'da gönülleri zengin. Bu yüzden dolayı gerçekten çok duygulandım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:57 Kaynak: İHA

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