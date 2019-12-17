Malatyalı kuaförün "Roma" hayali gerçek olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatyalı kuaförün 'Roma' hayali gerçek olacak - Son Dakika

Malatyalı kuaförün "Roma" hayali gerçek olacak

7 saat önce

Sosyal sorumluluk projeleri ile Malatya'da dikkatleri üzerine çeken Kuaför Şener Eroğlu, Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasına seçilerek, hayalini kurduğu Roma'da gerçekleştirilecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Malatyalı kuaförün

Sosyal sorumluluk projeleri ile Malatya'da dikkatleri üzerine çeken Kuaför Şener Eroğlu, Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasına seçilerek, hayalini kurduğu Roma'da gerçekleştirilecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.


Uluslararası Yarışma Konfederasyonuna bağlı Eurocup Turkey tarafından 4-5 Nisan tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan yarışma için bilgilendirme toplantısı Adana'da gerçekleştirildi. Uluslararası Yarışma Konfederasyonuna bağlı Eurocup Turkey tarafından bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin 45 ilinden bay ve bayan kuaförler katıldılar. Uluslararası Kuaförlük Yarışma Federasyonu ve Uluslararası Yarışma Konfederasyonuna bağlı Eurocup Turkey iş birliğiyle 4-5 Nisan 2020 tarihinde Roma'da düzenlenecek olan kuaförlük yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek 40 kuaförün başvurusu alındı. Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil eden Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu'da Eurocup Türkiye yönetim kurulu üyeliğine seçilerek mazbatasını Eurocup Genel Başkanı Gökhan Hamarat tarafından aldı. Eurocup Turkey Başkanı Gökhan Hamarat, amaçlarının Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.


Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonundan tam destek


Toplantıya telefon ile bağlanan Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'ta bay ve bayan kuaförlere seslenerek "Sizlerin içindeki cevher gerek yurt içinde gerek uluslararası arenada bizleri başarıya götürecektir buna inanıyorum. Türkiye'yi temsil edecek kardeşlerimizi en iyi şekilde seçeceğinize inanıyorum ve sizlere hep destek tam destek diyor başarılar diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Eurocup Turkey Başkanı Gökhan Hamarat, Genel Başkan Yardımcısı Osman Balcı ve Berber Sorumlusu Erkan Engin, yönetim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı plaket takdiminde bulundu. Yarışma başvurusu ve üyelik gerçekleştirenlere ise üyelik belgeleri yine yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.


Malatya'da AVM'de açtığı Şener Erdoğlu Akademi ile istihdama katkı sağlayan Şener Erdoğlu da yıllardır hayalini kurduğu Roma'yı hem çok yakından görme şansı elde edeceğini hem de Türkiye'yi ve Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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