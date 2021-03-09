Malatyalı kuzenlerin başarısı

Malatyalı Atletler Serhat ve Mehmet Güngör isimli kuzenler, Atletizm Şampiyonasından başarı ile döndüler. Kuzenler, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmesi ve Uluslararası Yarışmada Serhat Güngör, Gençler yaş grubunda hem Türkiye şampiyonu hem de Uluslararası Grupta şampiyon oldu. Serhat Güngör'ün kuzeni Mehmet Güngör ise yıldızlar yaş grubunda Türkiye ikincisi olup Milli Takıma seçildi. Kuzenler, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kuzenlerin başarısını değerlendiren Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Sporcularımız Mehmet ve Serhat Güngör'ün almış oldukları başarılar bizleri gururlandırıyor. Umarım Balkan Şampiyonasında da Milli Takım formasıyla Ülkemizi ve ilimizi de en iyi şekilde temsil edeceklerelerdir. Sporcularımız Mehmet ve Serhat Güngör'ü ve ailelerini aynı zamanda antrenörlerini de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA