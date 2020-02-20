Malatyalı öğrenciler basketbolda finallere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatyalı öğrenciler basketbolda finallere kaldı - Son Dakika Spor

Malatyalı öğrenciler basketbolda finallere kaldı

7 saat önce

Özel Malatya Final Okulları Basketbol Erkek Takımı, Kahramanmaraş'ta devam eden turnuvada finallere kaldı.

Malatyalı öğrenciler basketbolda finallere kaldı, System.String[]

Özel Malatya Final Okulları Basketbol Erkek Takımı, Kahramanmaraş'ta devam eden turnuvada finallere kaldı.


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkek Basketbol Grup BirinciliğiKahramanmaraş'ta devam ediyor. Bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Özel Final Okulları Erkek Basketbol Takımı, ilk karşılaşmasında Kilis 15 Temmuz Şehitleri Okulu basket takımını 91-15 mağlup etti. Turnuvada ikinci gün ise Diyarbakır Özel Savaş Ağar Ortaokulu takımını 86-42 mağlup eden Malatyalı öğrenciler adlarını finale yazdırdı.


Özel Malatya Final Okulları Basket Takımın, final müsabakasında ise Mersin Toros Koleji ile karşılaşacağı belirtildi. - MALATYA

Kahramanmaraş, basketbol, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta Beilein dönemi sona erdi
Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu Güney Kore'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı 20 yıl sonra evinin yolunu icrayla açtırdı

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:06:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyalı öğrenciler basketbolda finallere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]