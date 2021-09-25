Malatyalı öğrenciler TEKNOFEST'e gitti - Son Dakika

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021'e katılma isteklerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ileten Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST'e gitti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e giden lise öğrencileri, kurulan stantları tek tek yakından inceledi, festivale hayran kaldı.

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşlarını da izleyen öğrenciler, düzenlenen tur için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

Malatya Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beril Yılmaz, "Ülkemizde böyle şeylerin yapılması ve biz gençlerinde bu tür festivallere dahil edilmesi çok anlamlı. Bu şansı elde ettiğim için çok sevindim. Buradaki etkinlikler beni çok etkiledi. Projeler çok yaratıcı. Bizim yaşımızdaki kişilerin bu festivalde yer alması beni daha da etkiledi. Biz de önümüzdeki yıl yapılacak olan festivale projeler üreterek katılmayı hedefliyoruz." dedi.