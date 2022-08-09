Malatyalı Şehit Halil Koç son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin üniformasını tabutun üstüne koydular

MALATYA - Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç (36), memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Pençe-Kilit operasyonunda 3 Ağustos günü El Yapımı Patlayıcı'nın patlaması ile ağır yaralanan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, tedavi gördüğü GATA'da tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin naaşı havayolu ile memleketi Malatya'ya getirilirken, ilk olarak doğup büyüdüğü babaocağına helallik için götürüldü.

Şehit Halil Koç için daha sonra Malatya Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MHP MKY Üyesi Eyüp Gönültaş ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakını katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un babası Veysel Koç'un 2018 yılında vefat ettiği öğrenilirken, anne Gülşen Koç ise ayakta güçlükle durabildi. Şehidin 4 yaşındaki Agah ve 8 yaşındaki Zeynep Koç'ta asker üniforması giyerek babasını son yolculuğuna uğurlarken, şehidin eşi Yasemin Koç'ta cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durabildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, askeri manga eşliğinde Malatya Şehitliğine götürüldü. Burada gözyaşları arasında defnedilen şehidin fotoğraflı ve tabutundaki Türk Bayrağı ise Vali Şahin tarafından anneye teslim edildi.