Son Dakika Haberleri: Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Türkiye 2'ncisi oldu
Son Dakika Güncel Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Türkiye 2'ncisi oldu

Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Türkiye 2'ncisi oldu

7 saat önce

Türkiye Modern Pentlatlon Fedarasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen şampiyonaya Malatya Mercan Spor Kulübü sporcusu olarak katılan İrem Su Kocaoğlan, yapılan uıpm'in yarış takviminde olan Global Laser-Run yarışlarında Türkiye 2'ncisi oldu.

Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Türkiye 2'ncisi oldu, System.String[]

Türkiye Modern Pentlatlon Fedarasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen şampiyonaya Malatya Mercan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu olarak katılan İrem Su Kocaoğlan, yapılan uıpm'in yarış takviminde olan Global Laser-Run yarışlarında Türkiye 2'ncisi oldu.


Mercan Spor Kulübü milli takım antrenörü Rüstem Pelit, yaptığı açıklamada, "Sporcumuzu tebrik ediyorum. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Haftanın yedi günü spor ve okulu bir arada götürüyoruz. Hedefimiz uluslar arası müsabakalar da da derece yapmaktır. Bu anlamda bizden desteğini esirgemeyen Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan'a teşekkür ediyorum" dedi.


Mercan Spor Kulübü sporcusu İrem Su Kocaoğlan ise yaptığı açıklamada, "Aldığım bu madalyayı benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan'a sonra okul müdürümüze ve antrenörüm Rüstem Pelit'e armağan ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Türkiye, İrem Su, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çinli Sunvalley Group, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de de satışlara başlıyor
Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabı sorulur Yunan sınırında 'dehşet' gecesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:29:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Türkiye 2'ncisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]