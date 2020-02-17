Malatyalı sporcu Kaya başarılı döndü - Son Dakika
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Malatyalı sporcu Kaya başarılı döndü

7 saat önce

Karede bölge şampiyonasında Malatyalı sporcu öğrenci Miraç Kaya başarılı döndü.

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Karede bölge şampiyonasında Malatyalı sporcu öğrenci Miraç Kaya başarılı döndü.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği, okullar arası Yıldızlar Karate Bölge Müsabakaları Mardin'de yapıldı.


Mardin Artuklu Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda farklı okuldan sporcular seçmelerde başarılı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Malatya'dan müsabakaya Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji Öğrencilerinden Miraç Kaya Erkekler B 74 kilo kategorisinde okulunu temsil etti. Kaya, müsabakalarda Bölge 3'ncüsü olarak Türkiye şampiyonluğuna katılmaya hak kazandı. Küçük yaşta karateye başladığını belirten 9. sınıf öğrencisi Miraç Kaya, "Karateyi çok seviyorum. Yaz aylarında fırsat bulduğum sürece Karate kurslarına katılmaya çalışıyorum. Bazen de evde tek başıma antrenman yapıyorum. İyi bir Karateci olmak istiyorum. Ülkemi ve bayrağımı dünyada temsil etmek istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Hedefim ilerde İnşallah Olimpiyat şampiyonu olmaktır. Ama ilk önce önümdeki hedefleri tek tek aşmam gerekiyor" dedi.


Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji Kurucu Müdürü Ahmet Polat Kaya, yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz Miraç'ı tebrik ediyorum Başarılarının devamını diliyorum. Okul olarak Spor müsabakalarına sonuna kadar destek veriyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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