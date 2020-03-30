Malatyalı sporculardan evde kal çağrısı - Son Dakika

Malatyalı sporculardan evde kal çağrısı
6 saat önce
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımı Hekimhan Girmanaspor'un futbolcuları, Kovid-19 salgınıyla ilgili sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımı Hekimhan Girmanaspor'un futbolcuları, Kovid-19 salgınıyla ilgili sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı.
Minik sporcular ve futbolcuları çekilen videoyla yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların evde kalmaya davet eden bir video yayınlayarak sosyal medyada büyük ilgi topladılar.
Bu arada, sporcular "Evde kalıyorum spor yapıyorum" etiketleriyle, vatandaşları hem evde kalmaya hem de spor yapmaya davet ettiler. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
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