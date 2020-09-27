Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske üretiyor - Son Dakika

Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske üretiyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Covid-19 sürecinde 17 tekstil fabrikası ile toplantı yaparak Malatyalı hemşerilerimize ait Türkiye'nin değişik illerinde bulunan tekstil fabrikalarının da katılımı ile günlük 10 milyon maske üretimine ulaşıldı" dedi.

Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske üretiyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Covid-19 sürecinde 17 tekstil fabrikası ile toplantı yaparak Malatyalı hemşerilerimize ait Türkiye'nin değişik illerinde bulunan tekstil fabrikalarının da katılımı ile günlük 10 milyon maske üretimine ulaşıldı" dedi.

Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ulusal bir televizyon kanalında Ali Karadeniz'le Sizin İşler programına konuk oldu. Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetleri hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, ayrıca Malatya'nın gelişimi için hazırlanan projeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Adalet kavramına büyük önem veriyorum"

Soru cevap şeklinde geçen programda Başkan Gürkan, hayatının her sürecinde adalet kavramına büyük önem verdiğini belirterek, "Hem idarecilik yaptığım dönemde hem de siyasi hayatım süresince hep berrak ve şeffaf olmaya büyük önem verdim. Almış olduğunuz kararlarda yapmış olduğunuz iş ve işlemlerde adil ve adaletli olmanın yanında alacağınız kararlarda bilgi ve birikiminizin de olması gerekmektedir. Yapmış olduğunuz her işte devleti düşünerek kararlar almalısınız" ifadelerini kullandı.

Günlük 10 milyon maske

Büyükşehir Belediyesinin Covid-19 salgını sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, "Covid 19 salgınının ilk başladığı günlerde süreci en iyi yöneten Belediyelerden biri Malatya Büyükşehir Belediyesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile video konferans sistemiyle yapmış olduğumuz toplantı sonrasında 17 tekstil fabrikası ile toplantı yaparak Malatyalı hemşerilerimize ait Türkiye'nin değişik illerinde bulunan tekstil fabrikalarının da katılımı ile günlük 10 milyon maske üretimine ulaşıldı. Bu çalışmamız o dönemde takdirle karşılanmıştı" dedi.

Malatya'nın gelişmesi için çok sayıda proje ürettiklerini de belirten Başkan Gürkan, "Kayısı Malatya ve Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip bir tarım ürünüdür. Yıllık ihracat hacmini daha da yukarılara çekerek ülkemiz ve Malatya için piyasa değerini daha fazla artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Lisanslı Soğuk Hava Deposu inşaatı büyük bir hızla devam ederken bir yandan da Şire Pazarı için çalışmalarımızı başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın 40 yıllık sorunları çözme noktasında büyük bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre Yolu, Güney ve Kuzey Kuşak Yolları, Şire Pazarı, Vagon Onarım Fabrikası, Yimpaş bunlar Malatya'nın yıllardır çözüm bekleyen sorunları. İnşallah görev süremiz içerisinde bu sorunları çözüme kavuşturmuş oluruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske üretiyor

Selahattin Gürkan, Ali Karadeniz, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske üretiyor - Son Dakika Ekonomi

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