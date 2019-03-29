Son Dakika Haberleri: Malatyalı Üniversite Öğrencileri, Başakşehir Antrenmanında

Malatyalı Üniversite Öğrencileri, Başakşehir Antrenmanında

5 dakika önce

Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, futbolda şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıyla Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.

Malatyalı Üniversite Öğrencileri, Başakşehir Antrenmanında, System.String[]
Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, futbolda şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıyla Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i antrenman yaptığı tesislerinde ziyaret eden Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile futbolcu Arda Turan'a çiçek verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, "Malatyalı Üniversite Öğrencilerimizin futbolda şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıyla kulübümüze gerçekleştirdikleri bu ziyaret hakikaten oldukça önemli. Gençlerimizin toplumsal anlamda bu kadar önemli bir olaya bu şekilde dikkat çekmeleri bizleri de memnun etti. Onları tesislerimizde ağırladığımız için çok mutlu oldum. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, bu tür toplumsal duyarlılıklarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

Spor
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