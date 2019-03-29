Malatyalı Üniversite Öğrencileri, Başakşehir Antrenmanında

Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, futbolda şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıyla Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.

Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, futbolda şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıyla Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.



Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i antrenman yaptığı tesislerinde ziyaret eden Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile futbolcu Arda Turan'a çiçek verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, "Malatyalı Üniversite Öğrencilerimizin futbolda şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıyla kulübümüze gerçekleştirdikleri bu ziyaret hakikaten oldukça önemli. Gençlerimizin toplumsal anlamda bu kadar önemli bir olaya bu şekilde dikkat çekmeleri bizleri de memnun etti. Onları tesislerimizde ağırladığımız için çok mutlu oldum. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, bu tür toplumsal duyarlılıklarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak

Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek

Dirar'dan Transfer Açıklaması

Fenerbahçeli Miha Zajc'e 2 Alman Ekibi Takip Ediyor