Malatyalı üreticilerden "konsantre kayısı" fiyatı açıklaması

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, meyve suyu üretimi yapan firmalar tarafından alınan "konsantre kayısı"nın kilogramının en az 2 lira olmasını istediklerini söyledi.

Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş kayısı hasadının yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Hasat döneminin başlamasıyla meyve suyu fabrikalarının konsantre üretim için kayısı alımına yöneleceğini belirten Özcan, "Meyve suyu fabrikalarımız önümüzdeki günlerde kentin çeşitli bölgelerinde istasyonlarını kurarak, üreticilerimizden ürün satın almaya başlayacak. Geçen yıl fiyatlarla ilgili ciddi bir kriz yaşamıştık, sonradan meyve suyu fabrikalarıyla yapmış olduğumuz görüşmede ürün fiyatlarını belli bir noktaya getirmiştik." diye konuştu.

Bu yıl "konsantre kayısı" alımları başlamadan üretim maliyetlerini de göz önüne alarak fiyat belirlediklerine dikkati çeken Özcan, "Üretim maliyetlerinin artışını göz önünde bulundurduğumuzda konsantre üründe taban fiyat olarak kilogramın 2 liradan başlamasını rica ediyoruz. Çünkü Kovid-19 döneminde meyve suyu fabrikalarının konsantre stoklarının azaldığını, yaş kayısı yapan diğer illerimizde de üretim kapasitesinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla konsantre ürünün büyük bölümünü bu arkadaşlar Malatya'dan temin edecek." ifadelerini kullandı.

Özcan, çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasını istediklerini belirterek, "Fiyatların 2 liradan başlayarak yukarı doğru çıkmasını bekliyoruz." dedi.