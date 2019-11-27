Malatyalı ustadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye kuş yuvası

Malatya'da, "o canlar bize emanet" dediği kuşlar için yuva yapan 72 yaşındaki Kenan Durgun, özel olarak tasarladığı cami şeklindeki kuş yuvasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

45 yıllık manifaturacı Durgun, çocukluğundan bu yana boş zamanlarında yaptığı kuş yuvalarını kentin çeşitli bölgelerine bırakıyor. Emekli olduktan sonra da evinin bahçesinde atölye kurarak kuş yuvası yapmayı sürdüren Durgun, bugüne kadar kuşlar için yaklaşık 3 bin yuva yaparak camilere ve çeşitli yerlere astı.

Ölmeden önce "81 şehre 81 kuş yuvası" hayalini gerçekleştirmek ve bu yuvaları merkez camilere astırmak isteyen Durgun, bir haftada el emeği göz nuruyla yaptığı cami şeklindeki 8 odalı kuş yuvasını, özel olarak paketleyerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

Özel tasarım yuvanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygun görülen bir camiye takılmasını arzulayan Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çok sayıda kuş yuvası yaptığını ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı yuvanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Durgun, kuş yuvası yapımında artık ustalaştığını belirterek, "Bu defa daha güzel bir eser ortaya çıkınca düşündüm ki bu Cumhurbaşkanımızın beğenisine yakışır. Çok özendim ve bunu hazırladım. Bu kuş yuvasını aşağı yukarı 1 haftada yaptım ve kargoladım. Gidene kadar herhangi bir yerine zarar gelmemesi için de özel bir kargo hazırladım. İnşallah Cumhurbaşkanımız da beğenir." dedi.

"Uygun gördüğü camiye taktırmasını arzu ediyorum"

Boş vakitlerini hayvanlara barınak yaparak değerlendirdiğini dile getiren Durgun, şunları kaydetti:

"Daha önce 8 ayrı devlet başkanına hediye olarak kuş evleri gönderdim. Cumhurbaşkanımızın camilere hevesinin olduğunu bildiğim için cami üzerine çalışıyorum. Bugüne kadar 10-15 değişik mimaride cami şeklinde kuş yuvası yaptım. Bir tanesini de Cumhurbaşkanımıza gönderip uygun gördüğü camiye taktırmasını arzu ediyorum. 15-20 güne yakın da Cumhurbaşkanlığı forsuna yakışacak şekilde yine camili 16 gözlü kuş evi yapmayı planlıyorum."

"Her kentteki merkez camiye kuş yuvası takalım"

Kenan Durgun, ölmeden önce insanlara bu kültürü aktarmak istediğini ve insanların arkasından "Allah razı olsun" demesinin kendine yeteceğini söyledi.

Yaptığı kuş yuvalarını kendi elleriyle camilere taktığını aktaran Durgun, "İstiyorum ki her ilin merkez camilerine birer kuş yuvası takalım." diye konuştu.

Durgun, çeşitli yerlere koyduğu yuvaların kuşlar tarafından kullanıldığını gördüğünde hissettiği mutluluğun tarifinin olmadığını sözlerine ekledi.