Son Dakika Haberleri: Malatyalı yüzücü şampiyon
Son Dakika Spor Haber

Malatyalı yüzücü şampiyon

13 dakika önce

Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop, İzmir'in Foça ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinde birinci oldu.

Malatyalı yüzücü şampiyon, System.String[]
Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop, İzmir'in Foça ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinde birinci oldu.

19-21 Haziran tarihleri arasında İzmir'in Foça ilçesinde yapılan ve 158 sporcunun katıldığı yarışmada 10 bin metre Açık Su Milli Takım Seçmelerinde Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop Türkiye 1'incisi oldu.

Daha önce lisansı Malatya Gençlik Spor'da olan sporcu Metehan Altuntop, şu anda Galatasaray Spor Kulübünü temsil ediyor. Foça'da yapılan milli takım seçmelerini birinci olarak tamamlayan Metehan Altuntop, Türkiye rekorunu da kırarak Len Cup, Avrupa Gençler, Dünya Şampiyonası ve Balkan Gençler yarışmalarına da katılmaya hak kazandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
İzmir, Foça, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarih yazdı! Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı Lokomotiv Moskova'dan Martin Linnes'e dev teklif Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder'de!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatyalı yüzücü şampiyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]