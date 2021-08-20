Malatyalı yüzücüler iddialı

Malatyalı 3 yüzücü, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına iddialı hazırlanıyor.

Milli yüzücü Elif Naz Aktaş ve Egemen Özden, 25-30 Ağustos 2021 tarihlerinde Almanya'da yapılacak olan Biathle/ Triathle Dünya Şampiyonası daha sonra 22-26 Eylül 2021 tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan Biathle/Triathle Avrupa Şampiyonasına katılacak. Belemir Almira Dede ise 28 -05 Ağustos Portekiz/Caldas da Rainha Avrupa şampiyonasına daha sonra 13-19 Eylül Mısır/ İskenderiye Dünya şampiyonasına katılacak.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda Avrupa ve Dünya Şampiyonasına hazırlanan Milli Takım sporcularının çalışmalarını yerinde inceleyerek Milli sporculara başarılar diledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayhan, " Sporcularımız Elif Naz Aktaş ve Egemen Özden, 25-30 Ağustos 2021 tarihlerinde Almanya'da yapılacak olan Biathle/ Triathle Dünya Şampiyonası daha sonra 22-26 Eylül 2021 tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan Biathle/Triathle Avrupa Şampiyonasına katılacak. Belemir Almira Dede ise 28 -05 Ağustos Portekiz/Caldas da Rainha Avrupa şampiyonasına daha sonra 13-19 Eylül Mısır/İskenderiye Dünya şampiyonasına katılacak" ifadelerini kullandı.

Kayhan, sporculara başarılar dileyerek, "Tabi sporcularımız bu şampiyonaya katılmak için yıllardır büyük bir fedakarlık ve disiplin ile antrenörlerimizin nezaretinde çalışıyorlar. Çok büyük emekler var. Bizlerde sporcularımızın bu emeklerini çok yakından biliyoruz. Dualarımız ve her türlü desteğimizle her zaman sporcularımızın yanındayız. Gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Umarım Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sporcularımız şanlı Ay Yıldızlı Bayrağımızı gönlere çekip bizleri tekrar gururlandırırlar. Sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini şahsım ve kurumum adına tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Malatyalı 3 yüzücü de, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına iddialı hazırlandıklarını ifade ettiler. - MALATYA