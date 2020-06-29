Malatyalılar'dan Yeni Malatyaspor'a tam destek

ANTALYA DA MALATYA LI:

Vicdan işi insan olan rahat etmez ekmekle oynamak rezil bir iş ama hocam iki dakikada o goller yenmez kalecimiz çok hatalı şunuda belirteyim böyle oynasınlar bize yeter takım iyi yolda bu hafta gençler maçını alırsak biz bu işi götürürüz Hikmet hocam biraz sabır buda senin şansın olsa gerek aman kendine dikkat et