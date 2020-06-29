Malatyalılar'dan Yeni Malatyaspor'a tam destek - Son Dakika

Malatyalılar'dan Yeni Malatyaspor'a tam destek

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı maçta futbolcusu Gökhan Töre'ye gösterilen ikinci sarı kartla oyundan atılması kararına tepki gösteren Yeni Malatyaspor'a Malatyalılardan büyük destek geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı maçta futbolcusu Gökhan Töre'ye gösterilen ikinci sarı kartla oyundan atılması kararına tepki gösteren Yeni Malatya spor'a Malatyalılardan büyük destek geldi.

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Şehrin siyasetçisinden iş adamına, esnafından spor adamına kadar her kesimden 'Yeni Malatyaspor yalnız değildir' mesajları yağdı.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da federasyona tepki göstererek 'temiz lig istiyoruz' vurgusu yaptı.


Bir çok değerimizi kaybettik başlıklı yazıda, "Dünya mazlumları karşısında insanlığımızı kaybettik. Küresel çıkarlar uğruna masum çocukların cansız bedenlerini kıyılara gömdük, onurumuzu kirlettik. Kavgamızı tek bir bayrak, tek bir millet, tek bir vatan uğruna olduğunu unuttuk,birliğimizi kirlettik. Ailemizin en kıymetli hazinemiz olduğunu unuttuk, muhabbetimizi kirlettik. Tek odalı evlerden geldiğimizi, komşuluklarımızı unuttuk, hanemizi kirlettik. Şimdi bir şeyin daha kirinde boğulmamızı istiyorlar. Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Malatyaspor'un arkasındaki tertemiz, kirletilmemiş Anadolu insanının yüreği kirlenmeyecek." ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalılar'dan Yeni Malatyaspor'a tam destek - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • ANTALYA DA MALATYA LI: Vicdan işi insan olan rahat etmez ekmekle oynamak rezil bir iş ama hocam iki dakikada o goller yenmez kalecimiz çok hatalı şunuda belirteyim böyle oynasınlar bize yeter takım iyi yolda bu hafta gençler maçını alırsak biz bu işi götürürüz Hikmet hocam biraz sabır buda senin şansın olsa gerek aman kendine dikkat et Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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