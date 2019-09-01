Son Dakika Haberleri: Malatyalılar Erol Bulut'u unutmadılar
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Malatyalılar Erol Bulut'u unutmadılar

3 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor müsabakası eski dostları bir araya getirdi.

Malatyalılar Erol Bulut'u unutmadılar, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor müsabakası eski dostları bir araya getirdi. 2 sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'un başında başarılı bir performans sergileyen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u Malatya deplasmanından sevenleri yalnız bırakmadı.


Sarı-kırmızılı taraftarlar Bulut'un kaldığı otele giderek genç teknik adam lehine tezahüratlar yaptı. Bu tabloya sessiz kalmayan Bulut, odasından inerek Malatyalı taraftarların yanına gitti.


Taraftarlarla kucaklaşan başarılı teknik adam duygusal anlar yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra getirdikleri çiçeği Bulut'a vererek, birlikte fotoğraf çektirdiler. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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