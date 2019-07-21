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Malatyalılar İstanbul'da kültürlerini gençlere unutturmuyorlar

7 dakika önce

İstanbul'da Malatya Alikanlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi ve Üyeleri, her hafta sosyal etkinlik kapsamında düzenli olarak halı saha maçı düzenliyor.

Malatyalılar İstanbul'da kültürlerini gençlere unutturmuyorlar, System.String[]
İstanbul'da Malatya Alikanlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi ve Üyeleri, her hafta sosyal etkinlik kapsamında düzenli olarak halı saha maçı düzenliyor.

Malatya Alikanlılar Derneği Yönetimi ve üyeleri, düzenledikleri halı saha maçında ter attılar. Düzenlenen sosyal etkinlikte birlik ve beraberlik, kaynaşma amacı ile bir araya gelen derneğin yönetimi ve üyeleri maç boyunca dostane içinde mücadele ettiler. Skorun değil kardeşliğin önemli olduğu maçta skorboard hep eşitliği gösterdi.

Malatya Alikanlılar Derneği üyesi Mehmet Altunay, spor, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliktir sloganı ile her hafta biraraya geldiklerini belirterek, Malatya Alikanlıların kaynaşması ve birarada bulunması için çeşitli faaliyetlerle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Altunay, amaçlarının ise İstanbul'da kültürlerini unutmadan gençlere hatırlatmak olduğunu söyledi. - MALATYA
İstanbul, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:04 Kaynak: İHA
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