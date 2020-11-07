Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor - Son Dakika

Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor

07.11.2020 13:41

Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor Malatya'da, korona virüs vaka sayısı artış hızını arttırırken, yoğun bulaş riskine rağmen cadde ve sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekici bir hal aldı.

Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor

MALATYA - Malatya'da, korona virüs vaka sayısı artış hızını arttırırken, yoğun bulaş riskine rağmen cadde ve sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekici bir hal aldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında Türkiye'deki toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923'e ulaşırken, hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464, aktif hasta sayısı 43 bin 286 oldu. Bu rakamlara rağmen Malatya cadde ve sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar adeta korona virüse meydan okudu. Uzmanların uyarılarına rağmen toplu alanlarda rahat bir şekilde dolaşan Malatyalılar, "Sosyal mesafeyi koruyoruz ve maske takıyoruz" dedi.

Malatya'da cadde ve sokaklarda vatandaşlar korona virüsüne meydan okuyor

Soykan Meydanı'nda yoğun oluşturan vatandaşlar maske kuralına büyük oranda uyarken pek çok noktada mesafe kuralı göz ardı edildi. Abdurrahman Tan isimli vatandaş, korona virüs salgınındaki artışı medyadan takip ettiklerini belirterek, "Biz de vatandaş olarak maske ve soysal mesafeye kurallarına uymak için çaba gösteriyoruz. Maskelerimiz çıkarmayalım, ellerimiz sık sık yıkayalım, devamlı dezenfekte olalım. Bu kurallara uymamız lazım. Kalabalık ortamlara fazla girmeyelim. 65 yaş üstü vatandaşlarımız işleri olmadıkça dışarıya çıkmasın. Böyle olursa korona virüse karşı daha dikkatli oluruz ve yakalanmayız. Cadde ve sokakların kalabalık olmaması lazım. Ama işleri varsa ona bir şey diyemeyiz. Benim gibi yaşlı insanlar kalabalığa girmesin. Ben işimden dolayı çarşı merkezine geldim. Tekrar evime gideceğim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Pabuç ise korona virüs salgınının ciddi bir şekilde yayılan bir virüs olduğuna dikkat çekerek, "Doğal olarak tedbirlere uymak lazım. Özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkmama yasağı belli saatler arasında olması güzeldi. Ama tam gün olarak sokağa çıkmamak herkes için uygun olmayabilir" şeklinde konuştu.

Duygu Doğan da korona virüs salgınının hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirip, "Merkez çok kalabalık. Sosyal mesafeyi sizler de görüyorsunuz. Şu anda işi olan da olmayan da dışarıda olduğu için korona virüs salgını biraz zor geçer gibi gözüküyor. Biz aile olarak işimiz olmadıkça merkeze inmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz. Misafir de kabul etmiyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlar daha dikkat etmelidir" dedi.

Mehmet Özcan ise insanların çok rahat olduğunu dile getirerek, " İstanbul'da yaşıyorum. Bu rahatlık sürdüğü sürece yasakların ardı arkası kesilmeyecek. Malatya merkez çok kalabalık. Ben de fazla dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Ailem de dışarıya çıkmıyor. Acil ihtiyaçlarımız olduğu zaman çarşı merkezine çıkıyoruz. Yoksa çıkmıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım" diye konuştu.

Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor
Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor
Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor
Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor

Vatandaş, Türkiye, Malatya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Malatyalılar korona virüse 'meydan' okuyor - Son Dakika


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