Malatyalılar korona virüsüne meydan okuyor - Son Dakika
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Malatyalılar korona virüsüne meydan okuyor

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül Covid-19 adı verilen korona virüsü Türkiye'de de 2 kişide rastlanırken, uzmanların uyarılarına rağmen toplu alanlarda rahat bir şekilde dolaşan Malatyalılar, "Abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz.

Malatyalılar korona virüsüne meydan okuyor, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül Covid-19 adı verilen korona virüsü Türkiye'de de 2 kişide rastlanırken, uzmanların uyarılarına rağmen toplu alanlarda rahat bir şekilde dolaşan Malatyalılar, "Abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Cenabı Allah bizi korur" diyerek korona virüsüne meydan okuyor.


Korona virüsü her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde yayılmaya devam ederken, Türkiye'de de şu ana kadar 2 vakada virüs tespit edildi. Tüm okulların tedbir amaçlı tatil edildiği Türkiye'de, Malatya'da da özellikle dezenfekten ile kolonya satışlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanların özellikle risk grubunda yer alan yaşlı kesime bu süre zarfında kalabalık ortamlardan uzak durmalarını konusunda uyarılara rağmen Malatya'da birçok yaşlı vatandaş bu gün boyu kentin en işlek meydan olan Soykan Meydanında zaman geçiriyor. Meydanı dolduran çoğunluğu emekli vatandaşlar, korona tehdidine karşı korkmadıklarını ifade ederek, fiyatların özellikle fırsatçılar tarafından arttırılmasına sitem ediyorlar.


Korona virüsüne karşı önlemler almadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Abdestimizi alıyoruz namazımızı kılıyor. Cenabı Allah bizleri korur" dedi.


Temizliğe ve hijyene önem verdikçe virüsün etkili olmayacağına inanan Malatyalılar, bu süreci fırsata çeviren fırsatçılara ise tepki gösterdi. Kentte hizmet veren temizlik firmaları da korona virüsüne karşı önlemlerini aldıklarını belirterek, ihtiyaç halinde talep doğrultusunda ev ve iş yerlerini dezenfekte yaptıklarını söyledi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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