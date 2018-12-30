Son Dakika Haberleri: Malatyalılar, Zirve Yürüyüşünde Takımlarını Yalnız Bırakmıyor

Malatyalılar, Zirve Yürüyüşünde Takımlarını Yalnız Bırakmıyor

23 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un zirve yürüyüşü, Malatyalıları heyecanlandırıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un zirve yürüyüşü, Malatyalıları heyecanlandırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:30 Kaynak: Youtube

Evkur, Yeni Malatyaspor, Genel
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