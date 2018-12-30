Malatyalılar, Zirve Yürüyüşünde Takımlarını Yalnız Bırakmıyor
23 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un zirve yürüyüşü, Malatyalıları heyecanlandırıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor
'un zirve yürüyüşü, Malatyalıları heyecanlandırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:30 Kaynak: Youtube
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