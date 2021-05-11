Malatyalılardan İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek konvoyu - Son Dakika

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek için akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce Malatyalı, oluşturdukları araç konvoyu ile Filistin halkına destek verdi.

Memur-Sen Genel Başkanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla Türkiye'de eş zamanlı etkinlik düzenlendi. Memur-Sen Malatya Şubesi koordinesinde kentte faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da desteği ile İsrail'e tepki eylemi gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar pandemi kurallarına uygun olarak tepkilerini dile getirdiler.

Bini aşkın aracın İsrail zulmüne protesto etmek için konvoya katıldıklarını belirten Genç Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Oğuzhan Önver, İsrail askerlerine karşı direnen Filistin halkına destek vermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Coviti, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arzetmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz. Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır" dedi.

Mescidi Aksa'da nöbet tutan Müslümanların direnişine karşı, kendilerinin de Malatya'da direnişe destek verdiklerini belirten Önver, "Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. Filistin'de, teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki, terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör. İsrail'in bu bölgeye yerleşme sürecine bir bakın, temelinde terör göreceksiniz. İsrail'in sözde kurucusu ve sözde ilk cumhurbaşkanı Ben Gurion ve ondan sonra görev alan birçok yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. Yani İsrail'in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiştir" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu da ifade eden Önver, "Bununla birlikte, bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; Kudüs Filistindir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. ve herkes şunu görecek ki; Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak" dedi.

Konuşmanın ardından binin üzerinde araç konvoyu şehir merkezinde konvoy yaparak Filistinlilerin direnişine destek sloganları attı. - MALATYA