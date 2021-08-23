Üye Girişi
Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi - Son Dakika

Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi

23.08.2021 00:58
Malatyalılardan

Malatyalılar, sosyal medya üzerinde yaşanan 'Kayısı nerenin' tartışmasına "kayısı bizim" diyerek tepki gösterdi.

Malatyalılar, sosyal medya üzerinde yaşanan 'Kayısı nerenin' tartışmasına "kayısı bizim" diyerek tepki gösterdi.

Son günlerdeyse sosyal medyada üzerinde "Kayısı nerenin" tartışması yaşanırken, Malatyalılar ise diğer illerin kayısı sahiplenmeye çalıştığını belirterek, sert tepki gösterdi. Malatya kayısını tatmadan kimsenin karar vermemesini öneren Malatyalılar, kentte bulunan kayısı işletmeleri, kayısı fabrikaları, kayısının isminin verildiği ürünler ve kayısı heykelleriyse kayısının Malatya ile ne derece özdeşleştiğinin ortada olduğunu kaydetti.

"Kayısı Malatya toprağını sevdiği için daha lezzetli ve dünyaya ihraç ediliyor"

Kayısının Malatya toprağını seven ve dünyaya ihraç edilen bir ürün olduğunu ifade eden Hakan Güler, "Farklı şehirlerimiz, farklı şeyleriyle ünlüdür. Iğdırlılar da şehrin girişine kayısı diyarı Iğdır'a hoşgeldiniz olsa da kayısı Malatya'nındır. Çünkü ezelden beri gelinen bir gelenek Malatya toprağını sevdiği için daha lezzetli daha dünyaya ihraç edilen bir ürün olduğu için Malatya'dan çıkıyor. Iğdır'ın coğrafi koşullara ile alakalı bölgeye göre biraz daha az yüksekliği sahip olduğu için kayısı yetişiyor ama tam kayısının şehridir diyemeyiz. Zaten lezzet bunu gösteriyor" dedi.

Kayısının Malatya'nın ürünü olduğunu belirten Mustafa Berktaş, "Malatya'nın kayısı diye bir cümlemiz var. Bu bize özgü bir şey şehrimizi simgeleyen bir şey. Kullandığımız birçok figür var, amblem var. Kayısı Malatya'nın diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Malatya'da kayısı ürünlerinin satıldığı işletmenin sahibi Gülay Sarıhan, "Kayısı Malatya'nın Iğdırlılara şöyle söylemek istiyorum. Malatya'nın kayısısını tatmadan karar vermelerini önermem" şeklinde konuştu.

"Iğdır kayısısını Malatya kayısısı diye satıyorlar"

Malatya'da kayısı ürünleri satışı yapılan işletmenin sahibi Mehmet Türkoğlu, kayısının Malatya'nın mı yoksa Iğdır'ın mı olduğuna kayısı rekoltesinin cevap verebileceğini belirterek, "Kayısı Malatya'nın Türkiye hatta dünya genelinde yetişen kayısının rekoltesine baksınlar en çok nerden çıkıyor. Delilli ispatlı her şey buradan bellidir. Yıllardır Iğdır'da kayısı yokken Malatya'da kayısı çıkıyordu. Yemek bir kenara bizim gibi kayısıyı üretsinler bir de kurutsunlar ona göre söylesinler. Kurutamıyor yaş piyasaya sürüyor Malatya kayısısı diye. Iğdır kayısısı diye satıldığı görülmemiş ki. Önce bir kayısı kurutsunlar. Sonra ne kadar ihracat yapıyorlar. Iğdır'dan kaç ton yurt dışına kayısı çıkıyor" şeklinde konuştu.

Her yıl Malatya'da kayısı alışverişi yaptığını belirten Hüseyin Karaca, "Afyon'dan geliyoruz. Uzun yıllardır buradan alış veriş yapıyoruz. Tabi ki Malatya kayısısı Türkiye'de ve dünyada tartışılmaz" dedi.

Malatyalılar, TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de 833 bin 398 ton yaş kayısı üretildiğini, yaş kayısı üretiminde ilk sırada 352 bin 50 ton ile Malatya'nın yer aldığını belirtti. Malatyalılar, aynı verilere Malatya'yı 170 bin 468 ton ile Mersin, 65 bin 477 ton ile Kahramanmaraş, 50 bin 786 ton ile Elazığ, 40 bin 207 ton ile Iğdır, 35 bin 941 ton ile Hatay, 16 bin 564 ton ile Antalya, 13 bin 413 ton ile Isparta, 8 bin 48 ton ile Kars, 7 bin 672 ton ile de Sivas izlediğini hatırlattı. Kayısı üretiminde zirvede yer alan Malatya, sahip olduğu yaklaşık 9 milyon dikili kayısı ağacıyla dünya kayısı başkenti olarak bilindiğini ifade eden Malatyalılar, Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısının, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşıladığını ve 115 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiğini de vurguladı.

Öte yandan Malatya'da 2020-2021 kuru kayısı sezonunda 87 bin ton ihracat yapılırken 291 milyon Dolar gelir elde edildi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Medya, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatyalılardan 'kayısı bizim' tepkisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 00:49 Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı 00:03 Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, 23:13 Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, "Senin hatan" diyerek tecavüz etti
AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı 22:24 AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı 22:17 Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi 21:13 Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu 20:30 Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? 19:59 Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler         
00:53
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık         
00:30
İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil         
23:16
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı         
22:24
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı         
21:33
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum         
20:27
Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret         
19:35
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 01:13:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement