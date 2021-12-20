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Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika

Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi

20.12.2021 15:42
Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Malatya Hayvanat Bahçesi, 78 türden 1.315 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat Bahçesindeki çalışmaları hakkında bilgiler aktaran veteriner hekim Seda Seziki, "Hayvanat Bahçesinde asıl önceliğimiz hayvanlarımıza koruyucu hekimlik yapmaktır. Amacımız hayvanlara hasta olmadan müdahale etmektir. Bu amaçla bütün hayvanlarımıza belirli periyotlarla sağlık taraması yapmaktayız. Hayvanlarımızı mevsimsel şartlara göre beslemekteyiz" dedi.

Hayvanat Bahçesinde her türden hayvan bulunduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Sami Altaş ise, "Hayvanat Bahçemizde 78 türden 1.315 hayvan bulunmakta. Bu hayvanlarımız her ne kadar yaban hayvanı olsa da başka hayvanat bahçesinde doğup büyümüş ve hayvanat bahçelerine adapte olmuş hayvanlardır. Yaban hayatından alınmış hayvanlar değiller. Adaptasyon noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamamışlardır" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'nun tek hayvanat bahçesinin Malatya'da olduğunu belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar ise yaptığı açıklamada, "Hayvanat Bahçemiz 70 dönümlük alan üzerine konuşlandırılmıştır. Hemşerilerimizin çocukları ile birlikte gelip güzel vakit geçirecekleri bir mekân. Vatandaşlarımızın çocuklarına hayvan sevgisini aşılayabilecekleri güzel ve nezih bir mekan. 2021 yılı içerisinde Hayvanat Bahçemizi 54 bin hemşerimiz ziyaret etti. Ayrıca il dışından da ziyaretçilerimiz olmakta. Önümüzdeki dönemde daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacağımıza inanıyorum. Hayvanat Bahçemizin her türlü ihtiyacıyla ilgilenen Şube Müdürümüze ve Veteriner Hekimi arkadaşımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HAYVANAT BAHÇESİNE YOĞUN İLGİ

Malatya için çok güzel bir mekân oluşturulduğunu belirten ziyaretçiler, ailelerin çocuklarıyla birlikte hafta sonunu geçirebilecekleri güzel bir mekân hazırlandığını ifade ederek, "Çocuklarımız televizyonlarda gördükleri hayvanları burada canlı olarak görme imkânı buluyorlar" şeklinde konuştular.

Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi

Şanlıurfa'dan Malatya'ya gelen yeni evli çift ise, "Malatya ziyaretimiz sırasında hayvanat bahçesinin olduğunu öğrendik. Malatya hayvanat bahçesini geziyoruz. Güzel bir mekân oluşturulmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi

Hayvanat Bahçesi, Veteriner, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatyalıların hayvanat bahçesi 2021 yılı içerisinde 54 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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