Son Dakika Haberleri: Malatyalının bayram şekeri de kayısıdan
Son Dakika Ekonomi Haber

Malatyalının bayram şekeri de kayısıdan

1 saat önce

Kayısının başkenti Malatya'da Ramazan Bayramında misafirlere çikolata kaplamalı kayısı şekeri ikram ediliyor.

Malatyalının bayram şekeri de kayısıdan, System.String[]
Kayısının başkenti Malatya'da Ramazan Bayramında misafirlere çikolata kaplamalı kayısı şekeri ikram ediliyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kalırken gözler bayramın olmazsa olmazı şekerlere çevrildi. Envai çeşit ve birbirinden lezzetli şekerler bayramda ziyaret faslında ağızları tatlandırırken bayrama da renk katıyor.

Bayramda misafirlerine en güzel ve en özel şekerlerden ikram etmek isteyen vatandaşlar şimdiden şeker alışverişine çıkmaya başladı. Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da da şeker almak isteyenlerin durağı Şire Pazarı oluyor.

Vatandaşlar normal şeker yerine içinde çekirdekli gün kurusu bulunan ve üzeri çikolata ile kaplı şekeri tercih ediyor.

Lezzeti ve doğallığıyla Malatya'da bayramın vazgeçilmezi haline gelen kayısılı ve kayısı çekirdekli şekerler fiyatıyla da tam bir aile dostu.

Kilosu 40-45 TL arasında satılan şekerlerin çok beğenildiğini söyleyen esnaf Erdal Doğan, "Kayısıyı farklı alternatiflerle sunuyoruz. Mesela bir tanesinde kayısı çekirdeğini çikolatayla buluşturduk ve bunu bitter, sütlü beyaz şeklinde satışa sunduk. Bir diğer çeşidimizin içinde sadece kayısı ve gün kurusu var. Şekerlerimiz hem organik hem lezzetli olduğu hem de fiyatı makul olduğu için çok beğeniliyor" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:01 Kaynak: İHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Hatay'da havaların ısınmasıyla haytalı tatlısı yoğun ilgi görüyor Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatyalının bayram şekeri de kayısıdan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]