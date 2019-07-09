Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
36 dakika önce
Süper Lig takımı Malatyaspor ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:57 Kaynak: İHA
Süper Lig takımı Malatyaspor
ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu
'da sürdüren Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Toto Süper Lig takımı Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig temsilcisi NK Celik Zenika ile hazırlık maçı yaptı.
Bolu Abant Tabiat
Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Eren Tozlu
'nun golüyle Malatyaspor 1-0 öne geçti.
Hazırlık maçı Malatyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. - BOLU
Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı İstatistiklerle Altay Bayındır Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi Real Madrid, Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı