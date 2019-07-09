Son Dakika Haberleri: Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

36 dakika önce

Süper Lig takımı Malatyaspor ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı, System.String[]
Bosna - Hersek, Malatyaspor, Bolu, Spor
Süper Lig takımı Malatyaspor ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig takımı Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig temsilcisi NK Celik Zenika ile hazırlık maçı yaptı.

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Eren Tozlu'nun golüyle Malatyaspor 1-0 öne geçti.

Hazırlık maçı Malatyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı İstatistiklerle Altay Bayındır Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi Real Madrid, Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:34:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]