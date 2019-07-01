Malatyaspor'da Bolu kampı başladı
1 saat önce
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu'da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor
, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu
'da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana askerde olan futbolculardan Eren Tozlu
, Erkan Kaş
, Bülent Cevahir
, kiralık sözleşmesi sona eren Berk Yıldız
ve yeni transfer Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bolu kampının ardından ise ikinci etap çalışmaları için 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası
'nda bir araya gelecek.
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