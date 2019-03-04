Son Dakika Haberleri: Malatyaspor'da Kamara Antrenmanlara Başladı

Malatyaspor'da Kamara Antrenmanlara Başladı

17 dakika önce

Süper Lig'in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.

Malatyaspor'da Kamara Antrenmanlara Başladı, System.String[]
Süper Lig'in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Aboubakar Kamara da katıldı. Kamara'nın tamamen iyileştiği ve cuma günü oynanacak D.G. Sivasspor müsabakasında, hocasının forma vermesi dahilinde oynayabileceği belirtildi. Malatya ekibinde sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Bifouma ve Mina ise çalışma da yer almadı.

Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, bazı futbolcuları performanslarından dolayı uyardı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehirli Edin Visca, Yeni Malatyaspor Maçını da Boş Geçmedi Galatasaray, Lider Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü

Serkan Reçber: Başakşehir'e Verilen Penaltı Kararı Yanlış Fikret Orman, Şenol Güneş'in Yerine Samet Aybaba'yı Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 11:52:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatyaspor'da Kamara Antrenmanlara Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]