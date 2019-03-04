Malatyaspor'da Kamara Antrenmanlara Başladı
17 dakika önce
Süper Lig'in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 24. haftasını Medipol Başakşehir
yenilgisiyle kapayan Evkur Yeni Malatyaspor
, Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Aboubakar Kamara da katıldı. Kamara'nın tamamen iyileştiği ve cuma günü oynanacak D.G. Sivasspor
müsabakasında, hocasının forma vermesi dahilinde oynayabileceği belirtildi. Malatya ekibinde sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu
, Bifouma ve Mina ise çalışma da yer almadı.
Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, bazı futbolcuları performanslarından dolayı uyardı. - MALATYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
Başakşehirli Edin Visca, Yeni Malatyaspor Maçını da Boş Geçmedi
Galatasaray, Lider Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü
Serkan Reçber: Başakşehir'e Verilen Penaltı Kararı Yanlış
Fikret Orman, Şenol Güneş'in Yerine Samet Aybaba'yı Düşünüyor