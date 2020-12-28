Malatyaspor'dan açıklama: Protokol Tribünü'ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilmiştir - Son Dakika

Malatyaspor'dan açıklama: Protokol Tribünü'ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilmiştir

28.12.2020 18:43
Malatyaspor'dan açıklama: Protokol Tribünü'ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilmiştir, System.String[]

DHAYeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

DHA

Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"27.12.2020 Pazar günü Malatya'da oynadığımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası sonrası istenmeyen bir gerginlik yaşandığına şahit olduk.Öncelikle takımımızın son haftalardaki performansının, tüm Malatyalıları son derece memnun ettiği kanaatindeyiz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizin, oynadığımız tüm müsabakalarda saha içine karakter koyarak son düdüğe kadar sergilemiş olduğu muazzam mücadele için takımımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. 40 maçlık uzun bir lig maratonunun 14. haftasını tamamlamakla birlikte Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmekteyiz.Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarlarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin en önemli görevi, geçtiğimiz sezon neticesinde edindiğimiz tecrübeleri unutmayarak, kulübümüzün başarısı için mücadele etmektir. Bu başarı yolunda yaşanan her durumda ve alınan her sonuçta bir ve beraber olmamız gerektiği kanaatindeyiz.Henüz oynanmamış 26 lig müsabakamızın olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Oynayacağımız hiçbir maçın kolay olmadığını fakat bu uğurda Yeni Malatyaspor'umuzun teknik heyetinin ve futbolcularımızın her bir müsabakada Malatya'mıza yakışan futbolu ortaya koyduğu ve koyacağı noktasında hiç kimsenin şüphe duymadığının bilincindeyiz. Bu zorlu süreçte istenmeyen mağlubiyetler elbette ki olacaktır. Bu durumu bir Malatyalıya yakışır olgunlukla karşılamak gerekmektedir. Futbolculara ve takıma yönelik yapılan eleştirilerin futbolun doğasında yer aldığı aşikardır .Bununla birlikte yapılan bu eleştirilerin, ölçülü ve hiçbir hakaret unsurunu barındırmaması gerekmektedir.Protokol Tribünü o şehri temsil eder ve o şehrin Şeref Tribünüdür. Tepki, protesto veya hakaretin Protokol Tribünü'nde oturan kişiler tarafından yapılmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu uzun ve meşakkatli lig maratonu süresince oluşturacağımız birlik ve beraberlik kadar güçlü olacağımızı unutmamak gerekmektedir.Yeni Malatya Stadyumu'nun Protokol Tribünü, ilgili yasal mevzuat gereği kulübümüzün kontrolü dahlinde değildir. Son maçta da dahil olmak üzere Covid-19 tedbirleri kapsamında Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Protokol Tribünü'nde sahip olduğu koltuk hakkı 20 kişi ile sınırlıdır. Misafir kulüplere tanınan koltuk hakkı sayısı da 20'dir. Anlaşılmaktadır ki kulübümüzün ve misafir kulübün listesinde bulunmayan kişiler, ilgili yasal mevzuat gereğince kontrolü sağlayan kurum görevlilerinin uygulamış olduğu giriş kontrolü esnasında, gözden kaçırılan bazı kimselerin isimleri listelerde olmamasına rağmen Protokol Tribünü'ne giriş yaptığı fark edilmektedir.

Protokol Tribünü'nün görüntüleri Stadyum yetkililerince izlenmiş ve yukarıda da bahsedilen listelerde ismi olmadığı halde Protokol Tribünü'ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilerek ilgili kurumla paylaşılmıştır. Kalan müsabakalarda giriş kontrolleri işlemlerinin kalan süreçte daha dikkatli yapılması ve listede ismi yer almayan kimselerin her ne koşul altında olursa olsun Protokol Tribünü'ne giriş yapmalarının engellenmesi yolunda gerekli adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Erzurumspor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Protokol, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Malatyaspor'dan açıklama: Protokol Tribünü'ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilmiştir - Son Dakika Spor


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