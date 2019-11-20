Son Dakika Haberleri: Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı için taraftarlara özel istek
Son Dakika Spor Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı için taraftarlara özel istek - Son Dakika Spor

Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı için taraftarlara özel istek

6 saat önce

Ali Ravcı ve Eren Tozlu, Battalgazi ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulunu ziyaret etti.

Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı için taraftarlara özel istek, System.String[]

Ali Ravcı ve Eren Tozlu, Battalgazi ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulunu ziyaret etti.


Ravcı ve Tozlu, programda öğrencilerin sorularını cevapladı.


Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini anlatan Ravcı, "Sevdiğin işi yapmak önemlidir. İşini iyi yapmak için mesleğini sevmen lazım.Büyüklerinin sözünü dinlemeyen çocuklar ve gençler bunun bedelini hayatını sıkıntılı yaşayarak öderler." diye konuştu.


Eren Tozlu ise Fenerbahçe maçında tribünlerin dolu olmasını istediklerini, taraftarın aralıksız takıma destek vermesini beklediklerini kaydetti.


Program, okul yöneticilerinin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Battalgazi, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:41 
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