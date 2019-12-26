Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş... - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş... - Son Dakika Spor

Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş...

6 saat önce

Kulüp televizyonuna transferle ilgili açıklamalarda bulunan Ravcı, taraftara transfer müjdesi verdi.

Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş..., System.String[]

Kulüp televizyonuna transferle ilgili açıklamalarda bulunan Ravcı, taraftara transfer müjdesi verdi.


Son günlerde adı farklı kulüplerle anılan Guilherme'ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, "Guilherme için Beşiktaş'tan gelen herhangi resmi bir teklif yok. Menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Biz Guilherme ile devam etmekten yanayız. Tabi bunun dışında Acguah ve Hadebe'nin de adı transferde kullanılmaya başladı. Tabi bir taraftan da bu haberlere seviniyoruz. Çünkü futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim transferde doğru yol izlediğimizi gösterir" dedi.


"İkinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz"


Ravcı, ligin ilk yarısını kötü sayılmayacak bir pozisyonda bitirmeye yakın olduklarını da belirterek şunları söyledi:


"Bakıldığında aslında kötü sayılmayacak bir pozisyondayız. Sezon başında Avrupa Kupaları'na katıldık ve oradan Türkiye'ye puanlar kazandırdık. Ligde kaybettiğimiz maçlara baktığımızda ise son saniyede yediğimiz goller var. Yine hakem hatalarından dolayı yenildiğimiz maçlar var. Tabi daha iyisini yapabilir miydik, bence yapabilirdik. İnşallah ikinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz."


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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:37 
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