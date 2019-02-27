Son Dakika Haberleri: Malatyaspor, Galatasaray'ın Rakibi Oldu

Malatyaspor, Galatasaray'ın Rakibi Oldu

49 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Malatyaspor, Galatasaray'ın Rakibi Oldu, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Göztepe, 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı atışlarında Göztepe'yi 5-3 yenen Malatya temsilcisi yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Deniz'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas'ın şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 35. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi. 42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 51. dakikada Berkan'ın sol çizgiden ön direğe yaptığı ortada Ghilas'ın şutu direkten oyun alanına geri geldi. 57. dakikada Eren Tozlu'nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 73. dakikada Berkan'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Jerome kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0 105. dakikada rakip ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı. 114. dakikada Halil'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ngando'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Bornova Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Deniz Caner Özaral xx Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx (Borges dk. 62 x), Castro xx, Yasin xx (Jerome dk. 69 x), Serdar xx, Deniz xx (Halil dk. 101 x), Ghilas xx (Ngando dk. 85 x) Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Gassama, Grillo, Yalçın, Erol Hakan Teknik Direktör: Tamer Tuna Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sincere xx, Mustafa xx, Bülent xx, Murat Yıldırım xx, Guilherme xx, Ahmed xx, Aleksic xx, Barış xx (Ömer dk. 57 x) (Buğra dk. 91 x), Eren xx (Pereira dk. 69 x) Yedekler: Farnolle, Seref, Murat, İsmail, Dia, Hüseyin, Berkan Teknik Direktör: Erol Bulut Gol: Jerome (dk. 73) (Göztepe) Penaltılar: Atanlar: Borges, Serdar, Ngando (Göztepe), Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra, Ahmed (Yeni Malatyaspor) Kaçıranlar: Titi (Göztepe) Sarı kartlar: Tayfur, Serdar (Göztepe), Ahmed, Guilherme, Chebake, Mustafa (Evkur Yeni Malatyaspor)

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

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