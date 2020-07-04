Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

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Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada iki net pozisyonlarının olduğunu aktaran Karaman, "Vuruşları yapsak oyun başka yerlere gidebilir ama geneline bakıldığında beraberlik ortada olan bir sonuç, net pozisyona giren takım Yeni Malatyaspor." dedi.

Maçın hakemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaman, şöyle devam etti:

"Hakem, öyle faullerde, sarı kartlarda tartışılan durumlar olabilir ama maçtan önce söylenildiği gibi maç içerisinde oyunda bizim aleyhimizde belki de bizim lehimizde bazı pozisyonlarda karar verdi. Bizim aleyhimizde gol atıp da veya penaltı oldu da rakip niye kırmızı kart yemedi diye bir pozisyon görmedim. Bunu özellikle cesaretli bir şekilde söylemek lazım. Bunu söylerken de geçen hafta haksız atılan oyuncum var. Buradan taraftarlarıma, şehrime ve Türkiye'ye sesleniyorum, ikisini karıştırmayacağız. Bugün hakem küçük hatalar olabilir, normalinde iyi bir maç yönetmiştir, içeride seyrettim belki Ndayishimiye'nin pozisyonunda kırmızı kart verebilirdi. Kendi inisiyatifini kullandı, dolayısıyla biz hem oyuncu gurubu hem de camia olarak doğru şeylere fokus olacağız."

"Ölümüne mücadele edeceğiz"

Geçen hafta oyuncuları Gökhan Töre'nin haksız şekilde kırmızı kart gördüğünü ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Burada hukuk kurulundan, ceza veren başkanlardan, yönetimlerden şunu beklerdik: Nasıl ki görüntüye göre yöneticilere, oyunculara gerektiğinde hocalara ceza veriliyorsa görüntülere göre de suçsuz bir insanı suçlandırmayacaksın, ceza vermeyeceksin. Adalet hukukun temelinde varsa, temel budur. 'Aman buna verirsek diğerlerine de vermemiz lazım' verin, haksız birileri atılıyorsa, görüntülerde de netse affedin arkadaşlar. Suçluysa suçunu verin. Esas iş haksız bir oyuncuya kırmızı kart verip onu bugün cezalandırmak. Esas mesele orada. Bugün bu oyuncum olsaydı belki maç başka yerlere gidebilirdi. Dolayısıyla puan da önemli keşke diğer maçlarda da böyle birer birer toplasaydık. Benim dönemimde de benden önceki dönemde de birer puanla bitireceğimiz çok maç vardı. Şu an çarşamba günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçına odaklandık. Yeni Malatyaspor'un mücadelesi sonuna kadar devam eder. Biz inançlıyız, buradan taraftarımıza, seyircimize, tüm camiamıza sesleniyorum, küme düşmeyeceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz."

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise her iki takım açısından da zor bir karşılaşma geçtiğini söyledi.

"Buradan aldığımız 1 puan önemli." diyen Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Yeni Malatyaspor gerçekten iyi bir kadroya sahip ve iyi bir takım. Oyunun kontrolünü elimizde tutmamız, sabırlı oynamamız gerekiyordu. Çok fazla pozisyon vermeden rakibimize, yakalayacağımız pozisyonları değerlendirmek için bugün sahada mücadele gösterdik. Oyuncularım da son ana kadar disiplinden kopmadan bu oyunu sürdürdüler, iyi mücadele ettiler. Geçen haftalara göre daha derli toplu oynadık. Bence maçın hakkı olan birer puanı aldı her iki takım da. İki takımın da oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:10 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor
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