Malatyaspor ile Kayserispor 8. randevuda

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 8.kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 7 kez karşılaştı. Oynanan bu maçlarda Yeni Malatyaspor 3 kez kazanırken Kayserispor ise 2 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka da berabere bitti.

Bu müsabakalarda Malatyaspor 10 gol kaydederken, Kayserispor ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısındaki maçı Kayserispor 1-0 kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2017-2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1

2017-2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2018-2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2018-2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2019-2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2019-2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2020-2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0 - KAYSERİ