Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek - Ertelenen maç ve Guilherme transferi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek - Ertelenen maç ve Guilherme transferi - Son Dakika

Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek - Ertelenen maç ve Guilherme transferi

6 saat önce

Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek - Ertelenen maç ve Guilherme transferi

Malatyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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