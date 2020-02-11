Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek - Ertelenen maç ve Guilherme transferi - Son Dakika

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Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek - Ertelenen maç ve Guilherme transferi
6 saat önce
Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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