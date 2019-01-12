Malatyaspor Kulübü: "Teknik Direktörümüz Erol Bulut Takımının Başındadır"
39 dakika önce
KULÜP AÇIKLMAA YAPTIEvkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktörleri Erol Bulut'un istifası hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
KULÜP AÇIKLMAA YAPTI Evkur Yeni Malatyaspor
Kulübü, teknik direktörleri Erol Bulut'un istifası hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
İstifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklama şöyle;
"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır, Evkur Yeni Malatyaspor'umuz 2'nci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile bildiririz."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: DHA
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