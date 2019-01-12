Son Dakika Haberleri: Malatyaspor Kulübü: "Teknik Direktörümüz Erol Bulut Takımının Başındadır"

Malatyaspor Kulübü: "Teknik Direktörümüz Erol Bulut Takımının Başındadır"

39 dakika önce

KULÜP AÇIKLMAA YAPTIEvkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktörleri Erol Bulut'un istifası hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Malatyaspor Kulübü:
KULÜP AÇIKLMAA YAPTI

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktörleri Erol Bulut'un istifası hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklama şöyle;

"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır, Evkur Yeni Malatyaspor'umuz 2'nci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile bildiririz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: DHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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