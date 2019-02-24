Son Dakika Haberleri: Malatyaspor Sakatlıkların Nedeni Araştırılıyor

Malatyaspor Sakatlıkların Nedeni Araştırılıyor

40 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da sezonun ikinci yarısındaki düşüşte sakatlıklar önemli rol oynarken, teknik heyet ve yönetim, yaşanan sakatlıkların nedenini araştırma kararı aldı.

Malatyaspor Sakatlıkların Nedeni Araştırılıyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'da sezonun ikinci yarısındaki düşüşte sakatlıklar önemli rol oynarken, teknik heyet ve yönetim, yaşanan sakatlıkların nedenini araştırma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı ekip 23. haftada 3-0 kaybettiği Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlıkları bulunan Murat Akça, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Aboubakar Kamara, Thievy Bifouma ve Ömer Şişmanoğlu ile kart cezalısı Adem Büyük'ten yararlanamadı. Rizespor müsabakasının başlangıç düdüğünün hemen ardından Robin Yalçın'ın sakatlanmasıyla erken oyuncu değişikliğine giden Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda da Erkan Kaş ve Arturo Mina'yı sakatlıktan dolayı kenara almak zorunda kaldı ve oyunun son bölümünü eksik oynadı.

Bu durum üzerine Malatya ekibinde yönetim ve teknik heyet, sakatlıkların nedenini araştırma kararı aldı. İlk etapta antrenman tekniğini masaya yatıracağı belirtilen yönetimin, antrenman sahasının zeminini de tekrar gözden geçireceği öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Rizespor, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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