Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti - Son Dakika

2017-2018 sezonunda sahasındaki 1-1'lik Boluspor maçı sonrası Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor üç sezon sonra küme düştü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez yükseldiği ve büyük başarılara imza attığı Süper Lig'e veda etti. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile topladığı 24 puanın üzerine ikinci sadece 8 puan toplayarak da büyük bir başarısızlığa imza attı. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele hakkı kazanan Malatya temsilcisi sonrasında yaşadığı düşüşle 'nereden nereye' dedirtti.

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor devre arasında bu isim ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getirdi. Yeni Malatyaspor, Özdeş ile büyük bir düşüş yaşadı ve 5 haftada puan yüzü göremedi. Daha sonra göreve gelen Hikmet Karaman'ın da istenileni veremediği sarı kırmızılı takımda bu süreçte 8 puan toplanabildi.

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman döneminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Malatya ekibi, ilk yarıda topladığı 24 puana rağmen ikinci yarıdaki önlenemez düşüşü ile Süper Lig'e veda etti.

(Mehmet Türel/İHA)