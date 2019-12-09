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Malatyaspor taraftarından şehir turu

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Malatyaspor Taraftarlar Derneği, çok sayıda taraftarıyla oluşturduğu araç konvoyuyla şehir turu attı.

Malatyaspor taraftarından şehir turu, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Malatyaspor Taraftarlar Derneği, çok sayıda taraftarıyla oluşturduğu araç konvoyuyla şehir turu attı.


Yüzlerce taraftarın katıldığı şehir turunda kentin çeşitli güzergahları kullanılarak Yeni Malatyaspor'a daha fazla destek olunması çağrısında bulunuldu. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak takımımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için böyle bir organizasyon yaptık. Şehrin önemli noktalarından geçerek takımımıza destek istedik. Oldukça faydalı bir organizasyon oldu diyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sadece iyi günde değil, kötü günde de takımımızın yanındayız. İnşallah takımımız en kısa sürede en iyi noktaya gelecektir" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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