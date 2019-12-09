Son Dakika Haberleri: Malatyaspor taraftarının şehir turu
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Malatyaspor taraftarının şehir turu

7 saat önce

Yüzlerce taraftarın katıldığı şehir turunda kentin çeşitli güzergahları kullanılarak Yeni Malatyaspor'a daha fazla destek olunması çağrısında bulunuldu.

Malatyaspor taraftarının şehir turu, System.String[]

Yüzlerce taraftarın katıldığı şehir turunda kentin çeşitli güzergahları kullanılarak Yeni Malatyaspor'a daha fazla destek olunması çağrısında bulunuldu.


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak takımımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için böyle bir organizasyon yaptık. Şehrin önemli noktalarından geçerek takımımıza destek istedik. Oldukça faydalı bir organizasyon oldu diyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sadece iyi günde değil, kötü günde de takımımızın yanındayız. İnşallah takımımız en kısa sürede en iyi noktaya gelecektir" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 
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