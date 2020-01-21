Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'Karneni getir atkını al' projesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'Karneni getir atkını al' projesi - Son Dakika Spor

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'Karneni getir atkını al' projesi

6 saat önce

Malatyaspor Taraftarlar Derneği hayata geçirdiği iki önemli projeyle tribüne gelen taraftar sayısını arttırmayı ve daha bilinçli bir taraftar kitlesi oluşturmayı amaçlıyor.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'Karneni getir atkını al' projesi, System.String[]

Malatyaspor Taraftarlar Derneği hayata geçirdiği iki önemli projeyle tribüne gelen taraftar sayısını arttırmayı ve daha bilinçli bir taraftar kitlesi oluşturmayı amaçlıyor.


Okulların ara tatil dönemine girmesiyle öğrencilere yönelik 'Karneni getir atkını al' projesini hayata geçiren Malatya Taraftarlar Derneği, bu şekilde yüzlerce öğrenciye atkı hediye etti.


Derneğe gelen öğrencileri Yeni Malatyaspor'un maçlarına da davet eden Taraftarlar Derneği, projeyle taraftar sayısını da arttırmayı hedefliyor.


Bir diğer proje ise ilçe belediye başkanlarına yönelik olarak belediye başkanlarının onursal üye yapılarak Yeni Malatyaspor'un resmi taraftarları olmalarına yönelik.


Bu kapsamda ilk onursal üye yapılan isim Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş oldu. Kızıldaş'a plaketini Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya verdi.


Kaya, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Okulların tatile girmesiyle birlikte genç kardeşlerimizi tribüne çekmek için karneni getir, atkını al projeni başlattık. Kısa sürede güzel sonuçlar elde ettik. Bir diğer projemiz ise ilçe belediye başkanlarına yönelik. Belediye başkanlarımızı derneğimizin onursal başkanı yaparak, resmiyette de takımımızın taraftarı olmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar takımımızın daha kaliteli bir taraftara sahip olması ve Malatyaspor aşkının daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi için. Destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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