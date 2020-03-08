Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık - Son Dakika Spor

Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık

6 saat önce

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık, System.String[]

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek.


Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun'un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Emre Malok oturacak. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Ali Palabıyık, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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