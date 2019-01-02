Son Dakika Haberleri: Malatyaspor'un Golcüsü Boutaib Zamalek'e Transfer Oldu

Malatyaspor'un Golcüsü Boutaib Zamalek'e Transfer Oldu

34 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib'in Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Malatyaspor'un Golcüsü Boutaib Zamalek'e Transfer Oldu, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı forvet oyuncusu Khalid Boutaib'in Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te çalışmalarına başlayan Malatya ekibinde, golcü Khalid'in transferinin gerçekleştiği ve başarılı futbolcunun kampa dahil olmayacağı belirtildi. Geçen sezon transfer olduğu Malatyaspor'da sezonu 12 golle kapatan, bu sezon ise 16 maçta 4 gol kaydeden Khalid'in, 2 milyon Euro'ya Mısır ekibi Zamalek ile el sıkıştığı bildirildi. Malatyaspor'un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine transfer edeceği futbolcu sayısını 2'ye yükselttiği, bu isimlerden birinin de Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Larin olabileceği öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Mısır, Zamalek, Malatyaspor, Spor
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