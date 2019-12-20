Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor - Son Dakika Spor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

7 saat önce

Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Onursal başkanı Teoman Mutlu, kulübün hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz genç yetenekleri bularak bir anlamda Malatya futboluna yatırım" dedi.

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor, System.String[]

Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Onursal başkanı Teoman Mutlu, kulübün hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz genç yetenekleri bularak bir anlamda Malatya futboluna yatırım" dedi.


Malatya futboluna futbolcu kazandırmak istediklerini belirten Mutlu, "Malatya idmanyurdu Spor Kulübü olarak bizler bu şehre olan borcumuzu bu şehrin yetenekli futbolcularını bir araya getirerek yapmak istiyoruz. Kulüp olarak ayakları üzerinde duran ve tesis anlamında bir çok kulübün gıpta edeceği bir sosyal tesisimiz var. Bunun dışında kulübümüz özellikle genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Bu gençlerimizi Malatya futboluna kazandırırsak, bizim için en büyük mutluluk budur" dedi.


"Bölgesel Amatör Lig'deki ilk senemiz hazırlık senesi"


Bölgesel Amatör Lig'deki gidişatlarıyla ilgili de konuşan Mutlu, "Bölgesel Amatör Lig'de bu sene ilk senemiz. İlk senemizde daha çok hazırlık dönemi gibi olsun istedik. Önümüzdeki sezonlar elbette ki çıtayı bir tık daha yukarıya koyacağız. Bunun için de pahalı transferler yerine kendi kaynaklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.


"Futbolda olduğu gibi iş dünyasında da üretmek lazım"


Futbolun yanında Türk ekonomisine de büyük yatırımlar yaptıklarını kaydeden Mutlu, "Kardeşim Serkan Mutlu ile birlikte Türkiye'de istihdama yönelik büyük bir atılım içerisindeyiz. İmza aşamasına gelinen yeni iki dev kozmetik firması üretim bandına girecek olursa, istihdam sayımız 450'den 800'lü sayılara çıkacak inşallah. ABD, Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa pazarının kozmetik erkek ve bayan parfüm, losyon, duş jeli ve deodorant ihtiyaçlarına cevap veren dev bir markayla yakın zamanda anlaşma imzalayacağız. Ülkemiz ancak üreterek dünya markalarının dikkatini çekebilir. Nasıl ki futbolda üreten bir kulüp olma düşüncemiz var, iş dünyasında da bu gerçekle yüzleşmeliyiz. Daha ciddi oluşumların ülkeye kazanımı için insan gücümüze ve üretim zekamıza daha çok şans vermeli, yapılan işleri dünya pazarına taşımakla ekonomide iyiye doğru yönelebiliriz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Teoman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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