Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda - Son Dakika Spor

Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda

40 dakika önce

İsmail ER - Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in talebi üzerine Guilherme'yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya'nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.

Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda, System.String[]

İsmail ER - Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in talebi üzerine Guilherme'yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya'nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.


Sözleşmesinde '150 bin Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan ve Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'de kararlı olan Trabzonspor'un bugün transferi bitirmesi bekleniyor. Guilherme bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı.


Trabzonspor son olarak Bilal Başaçıkoğlu'nun kadrosuna katmıştı


Trabzonspor, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi
Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 08:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]