Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda

İsmail ER - Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in talebi üzerine Guilherme'yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya'nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.



Sözleşmesinde '150 bin Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan ve Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'de kararlı olan Trabzonspor'un bugün transferi bitirmesi bekleniyor. Guilherme bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı.



Trabzonspor son olarak Bilal Başaçıkoğlu'nun kadrosuna katmıştı



