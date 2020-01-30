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Malatyasporlu Guilherme Trabzonspor yolunda
40 dakika önce
İsmail ER - Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in talebi üzerine Guilherme'yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya'nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.
İsmail ER - Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in talebi üzerine Guilherme'yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya'nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.
Sözleşmesinde '150 bin Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan ve Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'de kararlı olan Trabzonspor'un bugün transferi bitirmesi bekleniyor. Guilherme bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı.
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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:34
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