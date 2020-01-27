Malatyasporlu taraftarlar depremzedeleri unutmadı - Son Dakika
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Malatyasporlu taraftarlar depremzedeleri unutmadı

6 saat önce

Elazığ depreminin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedeler için yardım kampanyaları sürerken, Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Gurubu da bölgeye giderek yardım malzemesi götürdü.

Malatyasporlu taraftarlar depremzedeleri unutmadı, System.String[]

Elazığ depreminin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedeler için yardım kampanyaları sürerken, Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Gurubu da bölgeye giderek yardım malzemesi götürdü.


Malatyaspor Derebeyleri Taraftar grubu üyeleri Malatya'da depremzedelere yardım eli uzattı. Deprem de evlerinden olan vatandaşları ziyaret ederek onlara atkı, eldiven, bere ve kıyafet götüren taraftarlar bir nebzede olsa depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar.


Birlik ve beraberlik mesajı veren Derebeyleri Taraftar Gurubu Başkan Yardımcısı Mikail Devran Ulubey, Elazığ ve Malatya olarak çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek "Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir olaydı. Malatya Spor taraftar grubu olarak karına kararına elimizden ne geldiyse bir şekilde katkımız olması için buraya geldik. Her zaman hemşerilerimizin her zaman depremzedelerin yanındayız" dedi.


Ulubey, " Biz taraftar grubu üyeleri olarak atkı, bere, eldiven, kıyafet elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Her zaman buradayız herkes evinde rahat uyuyana kadar herkes evine yerleşene kadar yanındayız. Allah bir daha böyle yaşatmasın biz hep buradayız ve beraberiz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
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