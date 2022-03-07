Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı , Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı , Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ve beraberindeki heyetle görüştü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı , Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ve beraberindeki heyetle görüştü

07.03.2022 08:23

Turgut Özal Tıp Merkezi içerisinde birçok hizmet ve yatırımın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ayrıca Tıp Merkezi tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı

İ. Başkıran, "Başkanımız bizim için çok kıymetli. İnönü Üniversitesi Tıp Merkezi, karaciğer ve kemik iliği nakli konusunda ve daha birçok konuda Türkiye'de öncülük yapıyor. Bu öncülüğü yaparken de tek başına değil, Malatya'da yer alan bütün kurumlardan faydalanıyor. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bizlere birçok konuda destekleri oldu. Özellikle hastanemiz içerisindeki yol konusunda, hastane içerisindeki bazı sıkıntılar ile kar yağışının yoğun olduğu zamanda Büyükşehir Belediyemizin bizlere büyük destekleri oldu. Otoparkımızın asfaltlanmamış kısmının yapımı için Başkanımızdan sözünü aldık. İnşallah en kısa sürede asfaltlama çalışmaları tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bizler geçici kişileriz. Yani bugün buradayız yarın gideceğiz ama kalıcı eserler bırakmak gerekiyor. Sayın Başkanımızın da en büyük isteği ve talebi bu. Buraya kalıcı eserler bırakırken birlikte bırakmamız gerekiyor. Bizlerin talepleri olur başkanımız değerlendirir. Destekleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ve doktorlarını ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Adil hocamız göreve yeni başladıkları zaman kendilerini ziyaret etmiştik ve Adil hocamız bugün bizlere iade-i ziyarette bulundular. Turgut Özal Tıp Merkezimiz gerçekten de bugün Türkiye'de, Avrupa'da ve Dünya'da ses getiren bir hastane hüviyetindedir. Bu anlamda emeği geçen bütün hocalarımıza ve başhekimlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya, karaciğer nakli, böbrek ve ilik transplantasyonu noktasında Avrupa'da birinci dünyada da söz sahibi olan bir üniversite. Özellikle kanser hastanesinin yeni yapılmasıyla birlikte ki Türkiye'nin en büyük kanser araştırma hastanesinin Malatya'da olduğunu belirtelim.Yeni süreçte de özellikle hastanemizin üst bölümünün sağlık turizmi hüviyeti içerisinde dizayn edilmiş, bu dizayn içerisinde gerek Türkiye dışındaki hastaların geldiklerinde daha rahat ve konforlu bir şekilde kalmaları ve sağlıkla ilgili süreçlerin takip edilmesi noktasında güzel çalışma örneklerini gördük. Tıp fakültemizdeki değerli hocalarımızın nezaketleri, nezahetleri, kibarlıkları, zarafetleri, hastayla kurdukları empatik yaklaşımları Malatya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu nezdinde de takdire şayandır. Bu anlamda başhekimimizi, öğretim üyelerimizi ve bütün çalışan personelleri tebrik ediyorum, kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı , Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika


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