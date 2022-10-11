Malavi 5 yaş altı tüm çocukları sıtmaya karşı aşılayacak - Son Dakika
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Malavi 5 yaş altı tüm çocukları sıtmaya karşı aşılayacak

11.10.2022 19:08
Malavi 5 yaş altı tüm çocukları sıtmaya karşı aşılayacak

Malavi, test süreci tamamlanan dünyanın ilk sıtma aşısının 5 yaş altındaki çocuklara uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Malavi, test süreci tamamlanan dünyanın ilk sıtma aşısının 5 yaş altındaki çocuklara uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda kasımdan itibaren aşının ülke genelinde kullanılacağını söyledi.

Chiponda, aşının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onayını aldığını belirterek 5 yaş altındaki çocukların hedeflendiğini vurguladı.

Daha önce Kenya, Gana ve Malavi'de yüz binlerce çocuk üzerinde denenen ve ağır sıtma vakalarını önlemede yüzde 30 başarı sağlayan RTS,S aşısı ilk kez ulusal çapta kullanılmış olacak.

Geliştirilmesi 30 yıldan fazla zaman alan RTS,S sıtma aşısı geçen yıl DSÖ tarafından onaylanmıştı.

Dört doz olarak kullanılan aşının düşük koruma oranına rağmen sıtmayla mücadeleye büyük katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma için geliştirilen aşı, ilk kez yine Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlandı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Malavi, Kenya, Gana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malavi 5 yaş altı tüm çocukları sıtmaya karşı aşılayacak - Son Dakika
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