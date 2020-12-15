Malavi bir yılda 60 milyon fidan dikmeyi hedefliyor - Son Dakika

Afrika ülkesi Malavi'de hükümet, bir yılda ülke genelinde 60 milyon fidan dikmeyi planlıyor.

Ormancılık ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nancy Tembo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2020-2021 Ulusal Ormancılık Sezonu" kapsamında ülkenin her bölgesine fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tembo, "Ülke genelinde 60 milyon ağaç fidanı dikmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Dikilecek her bir fidanın gelecek nesiller ve doğa için önemine değinen Tembo, tüm Malavilileri kampanyaya desteğe çağırdı.

Topraklarının yüzde 31'i ormanlardan oluşan Malavi'de fidan dikim çalışmaları yarın başlayacak.